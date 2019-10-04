04.10.2019, 17:05
ВИДЕО | Погоня на шоссе Таллинн-Тарту закончилась выстрелами и горящим автомобилем(8)
В четверг вечером на шоссе Таллинн-Тарту развернулась настоящая сцена из боевика. Пытавшийся скрыться от полиции водитель не остановился даже тогда, когда ему прострелили колеса. Погоня закончилась, когда загорелся автомобиль нарушителя.
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