04.10.2019, 17:05

ВИДЕО | Погоня на шоссе Таллинн-Тарту закончилась выстрелами и горящим автомобилем

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rus.delfi.ee
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В четверг вечером на шоссе Таллинн-Тарту развернулась настоящая сцена из боевика. Пытавшийся скрыться от полиции водитель не остановился даже тогда, когда ему прострелили колеса. Погоня закончилась, когда загорелся автомобиль нарушителя.

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