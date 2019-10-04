ВИДЕО | Погоня на шоссе Таллинн-Тарту закончилась выстрелами и горящим автомобилем

rus.delfi.ee EST

В четверг вечером на шоссе Таллинн-Тарту развернулась настоящая сцена из боевика. Пытавшийся скрыться от полиции водитель не остановился даже тогда, когда ему прострелили колеса. Погоня закончилась, когда загорелся автомобиль нарушителя.