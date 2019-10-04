ВИДЕО | Погоня на шоссе Таллинн-Тарту закончилась выстрелами и горящим автомобилем

Как сообщила полиция, в четверг примерно в 23 часа в Таллинне, в районе Нымме на Пярнуском шоссе патрульные полицейские дали указание к остановке автомобилю Mercedes-Benz. Водитель автомобиля проигнорировал указание и пытался скрыться. Полицейские применили для остановки опасного автомобиля огнестрельное оружие.

Проигнорировав указание полицейских к остановке, Mercedes прибавил скорости и поехал по Ярвевана теэ в сторону Тартуского шоссе, неоднократно создавая опасные для других участников дорожного движения.

"Чтобы пресечь опасное нарушение, полицейский сделал несколько выстрелов по колесам Mercedes, в результате чего лопнула передняя правая шина", — сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне.

Несмотря на повреждение, Mercedes продолжил движение по встречной полосе Тартуского шоссе в сторону Тарту.

„Скорость автомобиля достигала 200 км/ч. В это время ему навстречу постоянно ехали другие автомобили и существовала реальная опасность для других участников дорожного движения", — добавил Рандлайне.

У виадука Патика Mercedes свернул снова в сторону Таллинна. В 23.30 загорелась передняя сторона автомобиля и водитель был вынужден сбавить скорость, после чего полицейские задержали находившихся в автомобиле трезвых 29-летнего и 53-летнего мужчин.