ВИДЕО погони в Ляэнемаа: лихач пытался сбежать от патруля, полицейские применили оружие

В 23 часа осуществлявший надзор за дорожным движение патруль заметил на окружной дороге в районе поселка Ууэмыйза подозрительный автомобиль Audi и дал водителю знак остановиться. Водитель его проигнорировал, двинулся в сторону Таллинна, а затем свернул на перекрестке Раннакюла на шоссе Кейла — Хаапсалу.

Полицейские пустились в погоню и через какое-то время им удалось блокировать машину нарушителя. Затем один из полицейских вышел из автомобиля и направился в сторону дорожного хулигана, который был в Audi один. Однако при приближении полицейского водитель решил продолжить гонку, сдал назад, развернулся и пустился в обратный путь.

Выехав на дорогу Херъява — Вынну, водитель потерял управление машиной, сделал разворот и протаранил патрульный автомобиль. Но и тогда не успокоился и продолжил на высокой скорости выполнять опасные маневры, пытаясь оторваться от погони.

Наконец, поняв бесполезность устроенной гонки, в 23.40 у села Ныва хулиган остановился.

Полицейские, используя силу, задержали нарушителя. При проверке оказалось, что это 18-летний молодой человек, у которого не было водительских прав. Он был трезв, но ранее неоднократно задерживался за езду без прав.