20.09.2019, 13:46

ВИДЕО погони в Ляэнемаа: лихач пытался сбежать от патруля, полицейские применили оружие

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rus.delfi.ee
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В четверг вечером близ Хаапсалу полицейские дали знак остановиться водителю, стиль вождения которого представлял опасность для других участников движения. Тот игнорировал сигнал полицейских и лишь прибавил скорость. Для остановки автомобиля патрульным пришлось применить табельное оружие.

В 23 часа осуществлявший надзор за дорожным движение патруль заметил на окружной дороге в районе поселка Ууэмыйза подозрительный автомобиль Audi и дал водителю знак остановиться. Водитель его проигнорировал, двинулся в сторону Таллинна, а затем свернул на перекрестке Раннакюла на шоссе Кейла — Хаапсалу.

Полицейские пустились в погоню и через какое-то время им удалось блокировать машину нарушителя. Затем один из полицейских вышел из автомобиля и направился в сторону дорожного хулигана, который был в Audi один. Однако при приближении полицейского водитель решил продолжить гонку, сдал назад, развернулся и пустился в обратный путь.

Выехав на дорогу Херъява — Вынну, водитель потерял управление машиной, сделал разворот и протаранил патрульный автомобиль. Но и тогда не успокоился и продолжил на высокой скорости выполнять опасные маневры, пытаясь оторваться от погони.

Наконец, поняв бесполезность устроенной гонки, в 23.40 у села Ныва хулиган остановился.
Полицейские, используя силу, задержали нарушителя. При проверке оказалось, что это 18-летний молодой человек, у которого не было водительских прав. Он был трезв, но ранее неоднократно задерживался за езду без прав.

"По словам молодого человека, он хотел отделаться от полицейской погони", — сообщил руководитель патрульной службы Хаапсалуского отделения полиции Меэлис Лаурманн.

"Совершающий подобные действия водитель сверхопасен как для себя, так и для других. Поскольку полицейские увидели, что скорость его автомобиля возрастает, а стиль вождения и маневры становятся всё более опасными, то им пришлось для его остановки использовать все возможные средства. Для пресечения дальнейшего движения нарушителя правоохранители применили табельное оружие, предварительно убедившись, что безопасность окружающих гарантирована", — пояснил Лаурманн.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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