01.11.2020, 16:21

ВИДЕО ПОГОНИ | Пьяный водитель без прав решил скрыться от полиции. Пришлось применить "ежа"

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Вчера вечером полицейские использовали "ежа" для остановки пьяного водителя, который на протяжении нескольких десятков километров пытался уйти от преследования. В ходе погони водитель столкнулся с двумя полицейскими машинами, однако, к счастью, никто не пострадал.

Полицейский патруль вчера около 23 часов дал сигнал остановиться двигавшемуся в Ляэне-Вирумаа по шоссе Сакси-Ласила автомобилю Audi. Водитель проигнорировал сигнал и на большой скорости помчался через Ласила в направлении Кадрина. От Кадрина и далее в направлении Лообу скорость автомобиля временами достигала 130 км/ч. Не доезжая Лообу, водитель повернул на шоссе Таллинн-Нарва и поехал в сторону Раквере. Недалеко от Вийтна скорость пытавшегося оторваться автомобиля временами доходила до 200 км/ч.

В районе Аркна водитель свернул с шоссе на второстепенную дорогу и снова начал двигаться в направлении Раквере. В городе Раквере около железнодорожного переезда полицейские применили ленту с острыми шипами, или „ежа”, который проколол шины автомобиля беглеца. Автомобиль некоторое время продолжил движение в направлении центра Раквере и наконец остановился на улице Таллинна, после того как въехал в остановившийся перед ним полицейский автомобиль и повредил еще одну следовавшую за нарушителем полицейскую машину.

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Полицейские установили, что управлявший Audi 39-летний водитель употреблял алкоголь и у него отсутствовали права на управление автомобилем. Так как это был не первый случай, когда водитель управлял транспортным средством без прав, полицейские задержали нарушителя и в его отношении начато уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающего систематическое управление транспортным средством без водительских прав.

„Попытка уехать от полиции не может быть как-то оправдана, так как на больших скоростях водитель, зачастую также находящийся в состоянии алкогольного опьянения, создает опасные для жизни ситуации, которые могут закончиться трагически для водителя, его пассажиров а также для окружающих участников движения и полицейских. Для того, чтобы этого избежать, можно дать лишь один совет — если вы выпили, не садитесь за руль”, — сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Алар Кару.

„Настоящее везение, что вчера плотность движения на шоссе и в городе была небольшой и пытавшийся уехать от полиции водитель не нанес существенного ущерба. Задачей полиции является предотвратить опасное для других людей поведение на дороге и для этого полицейские проходят специальное обучение и обладают необходимым снаряжением. В этот раз полицейские, перед тем как гонщик достиг плотно застроенной территории города, решили использовать „ежа”. Применение спецсредства было удачным и полицейским удалось остановить нарушителя прежде, чем могло произойти что-либо более печальное”.

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