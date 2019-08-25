25.08.2019, 19:16
ВИДЕО: Поджог похоронного бюро в Пярну попал на камеру видеонаблюдения
24 августа рано утром в Пярну был пожар в похоронном бюро Viimne Tee. На камере видеонаблюдения был замечен молодой человек, у него в руках была канистра. В полиции подтвердили, что по нынешним данным, это был поджог, начато уголовное делопроизводство.
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