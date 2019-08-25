ВИДЕО: Поджог похоронного бюро в Пярну попал на камеру видеонаблюдения

Во время происшествия в здании было 6 трупов. "Я больше всего боялась, что тела будут осквернены. К счастью, пламя не достигло морозильную камеру, дверь была настолько прочной, что огонь не пробрался", — добавила Рохумяги.

Ляанеская префектура отметила, что владельцам похоронного бюро был нанесен ущерб в 20 000 евро.