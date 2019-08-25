ВИДЕО: Поджог похоронного бюро в Пярну попал на камеру видеонаблюдения

24 августа рано утром в Пярну был пожар в похоронном бюро Viimne Tee. На камере видеонаблюдения был замечен молодой человек, у него в руках была канистра. В полиции подтвердили, что по нынешним данным, это был поджог, начато уголовное делопроизводство.
Во время происшествия в здании было 6 трупов. "Я больше всего боялась, что тела будут осквернены. К счастью, пламя не достигло морозильную камеру, дверь была настолько прочной, что огонь не пробрался", — добавила Рохумяги.
Ляанеская префектура отметила, что владельцам похоронного бюро был нанесен ущерб в 20 000 евро.
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