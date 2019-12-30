30.12.2019, 17:23
ВИДЕО | Под Таллинном машина вылетела в кювет. Пьяный мужчина в салоне уверяет, что он - не водитель(5)
Сегодня во второй половине дня полиция получила сообщение о ДТП на дороге Сауэ — Кейла.
Сегодня во второй половине дня полиция получила сообщение о ДТП на дороге Сауэ — Кейла.
Полиции в четверть четвертого сообщили, что в кювете находится автомобиль. Прибывшие на место полицейские обнаружили в машине лишь нетрезвого 69-летнего мужчину.
Мужчина находился на пассажирском сиденье и утверждал, что машиной управлял не он. Поскольку пожилой человек пожаловался на боль в груди, его доставили на осмотр в таллиннскую больницу, сообщили в пресс-службе полиции. По предварительным данным, в ДТП никто больше не пострадал.
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