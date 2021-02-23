23.02.2021, 15:35
ВИДЕО | Под Отепя из-за гололеда грузовики встали на дороге и не могут дальше ехать
Из-за скользкой проезжей части недалеко от Отепя грузовикам пришлось остановиться на обочине.
Из-за скользкой проезжей части недалеко от Отепя грузовикам пришлось остановиться на обочине.
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