23.02.2021, 15:35

ВИДЕО | Под Отепя из-за гололеда грузовики встали на дороге и не могут дальше ехать

 (8)
EST

Из-за скользкой проезжей части недалеко от Отепя грузовикам пришлось остановиться на обочине.

Читайте также: