ВИДЕО | Плохая шутка: в Таллинне группа молодых людей сымитировала похищение девушки

По сообщению Пыхьяской префектуры, полиция быстро определила владельца упомянутой машины и попыталась с ним связаться, одновременно начиная готовить операцию по задержанию автомобиля и находившихся в нем людей, пишет rus.err.ee.

Однако буквально за мгновение до начала активной фазы операции лица из машины сами связались с полицией, сказав, что они сымитировали похищение, желая увидеть, какой будет реакция горожан.

По этой причине было возбуждено делопроизводство о проступке: шутникам грозит административное наказание за нарушение общественного порядка.