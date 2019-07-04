ВИДЕО | Плохая шутка: в Таллинне группа молодых людей сымитировала похищение девушки(14)
В субботу вечером на пульт дежурного Центра тревоги поступило сообщение о том, что на площади Вабадузе похитили девушку. Звонивший заявил, что видел, как ее силой запихали в багажник автомобиля.
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