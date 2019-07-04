04.07.2019, 16:21

ВИДЕО | Плохая шутка: в Таллинне группа молодых людей сымитировала похищение девушки

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rus.delfi.ee
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Alarmsõidukid
Foto: Eero Vabamägi

В субботу вечером на пульт дежурного Центра тревоги поступило сообщение о том, что на площади Вабадузе похитили девушку. Звонивший заявил, что видел, как ее силой запихали в багажник автомобиля.

По сообщению Пыхьяской префектуры, полиция быстро определила владельца упомянутой машины и попыталась с ним связаться, одновременно начиная готовить операцию по задержанию автомобиля и находившихся в нем людей, пишет rus.err.ee.

Однако буквально за мгновение до начала активной фазы операции лица из машины сами связались с полицией, сказав, что они сымитировали похищение, желая увидеть, какой будет реакция горожан.

По этой причине было возбуждено делопроизводство о проступке: шутникам грозит административное наказание за нарушение общественного порядка.

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