ВИДЕО | Перевозивший трактор грузовик застопорил движение в туннеле Ярвевана

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Сегодня до полудня, в 11:30, в Таллинне на Петербури теэ грузовик, перевозивший в прицепе трактор, врезался в барьер высоты туннеля Ярвевана.