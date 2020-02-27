27.02.2020, 13:39
ВИДЕО | Перевозивший трактор грузовик застопорил движение в туннеле Ярвевана
Сегодня до полудня, в 11:30, в Таллинне на Петербури теэ грузовик, перевозивший в прицепе трактор, врезался в барьер высоты туннеля Ярвевана.
Сегодня до полудня, в 11:30, в Таллинне на Петербури теэ грузовик, перевозивший в прицепе трактор, врезался в барьер высоты туннеля Ярвевана.
Въезд в туннель в сторону Мустамяэ был временно закрыт. Сейчас на месте происшествия занимаются ликвидацией последствий ДТП. Обычное движение восстановят при первой возможности.
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