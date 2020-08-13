13.08.2020, 17:35
ВИДЕО | Перепутала педали: как 64-летняя женщина на авто врезалась в магазин Grossi
Вчера около 18 часов в Куусалу 64-летняя женщина на автомобиле взъехала в здание магазина Grossi. По предварительной информации, водитель перепутала педали газа и тормоза.
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