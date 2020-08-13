13.08.2020, 17:35

ВИДЕО | Перепутала педали: как 64-летняя женщина на авто врезалась в магазин Grossi


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Вчера около 18 часов в Куусалу 64-летняя женщина на автомобиле взъехала в здание магазина Grossi. По предварительной информации, водитель перепутала педали газа и тормоза.

Сегодня достоянием общественности стало видео с камера наружного наблюдения, которая зафиксировала инцидент. Смотрите видео!

Вчера вечером были произведены первичные работы по ремонту повреждений, и сегодня магазин открылся в обычном режиме.

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