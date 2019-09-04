04.09.2019, 21:25
ВИДЕО | Пассажирский теплоход сел на мель у Батарейной тюрьмы. Людей эвакуировали(1)
В среду, во второй половине дня, у берегов Таллинна на мель село судно "Элина", шедшее с острова Найссаар. Судно отбуксировали, и около 19:30 люди сошли на берег, передает rus.err.ee.
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