04.09.2019, 21:25

ВИДЕО | Пассажирский теплоход сел на мель у Батарейной тюрьмы. Людей эвакуировали

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rus.delfi.ee
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ВИДЕО | Пассажирский теплоход сел на мель у Батарейной тюрьмы. Людей эвакуировали
Скриншот видео ERR

В среду, во второй половине дня, у берегов Таллинна на мель село судно "Элина", шедшее с острова Найссаар. Судно отбуксировали, и около 19:30 люди сошли на берег, передает rus.err.ee.

Cообщается, что пока не понятно, есть ли у судна повреждения. На борту было не менее 19 человек включая команду.

Обычный курс капитан изменил из-за проходящей в море регаты. Видео службы новостей ERR можно посмотреть здесь.

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