18.09.2019, 12:27
ВИДЕО | Пассажир таллиннского трамвая выкрикивал расистские оскорбления. Его ищет полиция
В начале недели в социальной сети начало распространяться видео, где видно мужчину, который ругает полицейских, политиков, премьер-министра Юри Ратаса, иностранных студентов и народы другой расы.
Лейтенант коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак прокомментировала, что ясно, что мужчина агрессивно настроен и использует оскорбительные слова. "На видео не видно, чтобы он призывал других что-то делать. Но его высказывания вызывают тревогу", — добавила она.
Полиция выясняет личность запечатленного на видео мужчины и просит всех, кто ста очевидцем случившегося, дать о себе знать полиции по электронной почте inna.toater@politsei.ee или позвонить в Кесклиннаское отделение полиции по телефону 612 4208.
Ученых из США заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Чем пахнет у стариков в квартире?
Один из самых страшных советских маньяков был сыном героя
"Дома сиди, я сказал!": Тигран Кеосаян показал, кто в доме хозяин