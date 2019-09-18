18.09.2019, 12:27
ВИДЕО | Пассажир таллиннского трамвая выкрикивал расистские оскорбления. Его ищет полиция
В начале недели в социальной сети начало распространяться видео, где видно мужчину, который ругает полицейских, политиков, премьер-министра Юри Ратаса, иностранных студентов и народы другой расы.
Лейтенант коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак прокомментировала, что ясно, что мужчина агрессивно настроен и использует оскорбительные слова. "На видео не видно, чтобы он призывал других что-то делать. Но его высказывания вызывают тревогу", — добавила она.
Полиция выясняет личность запечатленного на видео мужчины и просит всех, кто ста очевидцем случившегося, дать о себе знать полиции по электронной почте inna.toater@politsei.ee или позвонить в Кесклиннаское отделение полиции по телефону 612 4208.
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