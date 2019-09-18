ВИДЕО | Пассажир таллиннского трамвая выкрикивал расистские оскорбления. Его ищет полиция

Лейтенант коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак прокомментировала, что ясно, что мужчина агрессивно настроен и использует оскорбительные слова. "На видео не видно, чтобы он призывал других что-то делать. Но его высказывания вызывают тревогу", — добавила она.

Полиция выясняет личность запечатленного на видео мужчины и просит всех, кто ста очевидцем случившегося, дать о себе знать полиции по электронной почте inna.toater@politsei.ee или позвонить в Кесклиннаское отделение полиции по телефону 612 4208.