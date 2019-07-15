ВИДЕО | Операция на миллион: в Таллинне осуждена шайка изготовителей и сбытчиков амфетамина

С февраля по май сотрудники отдела по борьбе с наркопреступлениями Криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали шесть человек, которых подозревали в изготовлении и сбыте в большом количестве амфетамина в Ида-Вирумаа и Харьюмаа.

При обыске в гараже было изъято 139 литров содержащей амфетамин жидкости (содержание чистого амфетамина не менее 75 кг), что является одним из крупнейших случаев изъятия наркотических веществ в Эстонии.

Первые следственные действия по этому объемному делу, возбужденному в сентябре прошлого года, были начаты в феврале. Подозреваемых было шестеро, в возрасте 33-50 лет. Один из них проживал в Ида-Вирумаа, остальные — жители Таллинна.

Для извлечения преступных доходов группа занималась незаконным оборотом амфетамина. Ключевая роль в производстве амфетамина принадлежала 50-летнему мужчине. По данным следствия, он в лесу перерабатывал амфетамин из жидкого состояния в порошкообразное, а затем передавал его другим лицам в Таллинн для распространения.

По словам руководителя отдела Райта Пикаро, обращает на себя внимание не только исключительно большое количество наркотического вещества, а также и то, что полиции удалось вскрыть всю цепочку — от производства до сбыта.