15.07.2019, 19:41

ВИДЕО | Операция на миллион: в Таллинне осуждена шайка изготовителей и сбытчиков амфетамина

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Харьюский уездный суд вынес сегодня обвинительный приговор по дело группы лиц, которые занимались изготовлением и распространением амфетамина. Участники преступной группы получили длительные сроки лишения свободы.

С февраля по май сотрудники отдела по борьбе с наркопреступлениями Криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали шесть человек, которых подозревали в изготовлении и сбыте в большом количестве амфетамина в Ида-Вирумаа и Харьюмаа.

При обыске в гараже было изъято 139 литров содержащей амфетамин жидкости (содержание чистого амфетамина не менее 75 кг), что является одним из крупнейших случаев изъятия наркотических веществ в Эстонии.

Первые следственные действия по этому объемному делу, возбужденному в сентябре прошлого года, были начаты в феврале. Подозреваемых было шестеро, в возрасте 33-50 лет. Один из них проживал в Ида-Вирумаа, остальные — жители Таллинна.

Для извлечения преступных доходов группа занималась незаконным оборотом амфетамина. Ключевая роль в производстве амфетамина принадлежала 50-летнему мужчине. По данным следствия, он в лесу перерабатывал амфетамин из жидкого состояния в порошкообразное, а затем передавал его другим лицам в Таллинн для распространения.

По словам руководителя отдела Райта Пикаро, обращает на себя внимание не только исключительно большое количество наркотического вещества, а также и то, что полиции удалось вскрыть всю цепочку — от производства до сбыта.

По оценке Пикаро, из конфискованного сырья можно было бы изготовить по меньшей мере 200 кг амфетамина. ”Стоимость этого количества амфетамина на черном рынке могла составлять миллионы евро. Помимо амфетамина у преступной группы были изъяты в большом количестве марихуана, экстази, GHB и метамфетамин”.

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