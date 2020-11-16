16.11.2020, 14:02
ВИДЕО | Опасный маневр! Водитель микроавтобуса чуть не сбил велосипедиста
Велосипедисты то и дело подвергаются опасности на дорогах Эстонии. Представленная вашему вниманию запись наглядно это иллюстрирует.
Велосипедисты то и дело подвергаются опасности на дорогах Эстонии. Представленная вашему вниманию запись наглядно это иллюстрирует.
Видео снято сегодня в 09:22 на перекрестке Пярну мнт и Юурдевео в Таллинне.
Велосипедист сказал Delfi, что хотел заснять то, как спокойно ехать по улицам столицы, а получилось наоборот, так как он чуть не оказался под колесами черного автомобиля Volkswagen, который на всех парах промчался мимо него и других участников дорожного движения.
Смотрите видео!
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