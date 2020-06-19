ВИДЕО | Опасный маневр! В центре Таллинна водитель автобуса проехал на красный свет и чуть не столкнулся с легковушкой

По словам свидетеля инцидента, передвигавшийся перед ним Volkswagen еле-еле ушел от несшегося на всей скорости на красный свет автобуса Sebe. На записи с видеорегистратора видно, что находившийся в другом ряду Opel заметил автобус в последний момент и успел затормозить, хотя для него уже горел зеленый свет.

Член правления Sebe Юллар Кальюсте признает, что это было серьезное нарушение правил дорожного движения и опасный маневр в отношении других участников движения.

"Обязательно обратим внимание водителя на данный инцидент, но пока мы не имеем объяснений водителя, рискну все же предположить, что это не было сознательное игнорирование красного света или необходимость придерживаться графика, нарушая ПДД. Предписания внутреннего трудового распорядка не обязывают придерживаться графика, нарушая правила, и конечно же, важнее всего безопасность пассажиров и других участников движения", — добавил Кальюсте.

Он считает, что это водитель мог временно отвлечься и не заметить красный свет.