ВИДЕО | Опасная ситуация: в центре Таллинна городской автобус проехал на красный свет(5)
У нарушившего правила дорожного движения водителя автобуса возьмут объяснительную и его отправят на дополнительное обучение.
У нарушившего правила дорожного движения водителя автобуса возьмут объяснительную и его отправят на дополнительное обучение.
Вчера днем в центре Таллинна на Тынисмяги возникла опасная дорожная ситуация, когда автобус проехал через дорогу на красный свет. Автомобиль, начавший движение на зеленый свет с другой стороны, к счастью, с автобусом не столкнулся, потому что последний успел убраться с дороги.
Речь шла о маршрутном автобусе Tallinna Linnatranspordi AS (TLT).
"Речь идет о достойном сожаления нарушении правил со стороны водителя автобуса. У водителя возьмут объяснительную и его отправят на дополнительно обучение", — прокомментировал руководитель проектов TLT Иво Парбус.
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