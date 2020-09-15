ВИДЕО | Опасная ситуация: в центре Таллинна городской автобус проехал на красный свет

Вчера днем в центре Таллинна на Тынисмяги возникла опасная дорожная ситуация, когда автобус проехал через дорогу на красный свет. Автомобиль, начавший движение на зеленый свет с другой стороны, к счастью, с автобусом не столкнулся, потому что последний успел убраться с дороги.

Речь шла о маршрутном автобусе Tallinna Linnatranspordi AS (TLT).

"Речь идет о достойном сожаления нарушении правил со стороны водителя автобуса. У водителя возьмут объяснительную и его отправят на дополнительно обучение", — прокомментировал руководитель проектов TLT Иво Парбус.