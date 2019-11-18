ВИДЕО | Опасная ситуация: два автобуса Lux Express проехали перекресток Юлемисте на красный свет

Видео, снятое регистратором, прислал в Delfi обеспокоенный читатель. Там видно, что в начале четвертого дня он проезжал в Таллинне по Тартускому шоссе под виадуком Юлемисте в сторону выезда из города. Рядом находились два автобуса Lux Express.

Несмотря на то, что на светофоре горит красный свет один из автобусов решил продолжить движение. Водитель второго тоже не стал ждать, а последовал за ним. Аварии не случилось, но ситуация была однозначно опасной.

Представитель предприятия Lux Express Пауль Кристьян Лилье сказал Delfi, что этот случай достоин сожаления. "Со стороны водителей автобусов это совершенно недопустимое и глупое поведение. Просим извинения у участников движения, благодарны за все сообщения и видео, которые позволяют делать достояние гласности такое поведение на дорогах".

На вопрос, намерена ли компания провести с водителями беседу, сотрудник Lux Express заверил, что c ними сегодня поговорят, и затем будет принято решение о мерах, которые нужно применить, чтобы подобное не повторялось.