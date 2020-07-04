ВИДЕО | Очередной гонщик! За скорость в 183 км/ч 19-летнему парню придется распрощаться с правами и провести 10 дней в арестном доме

Молодому человеку пришлось отвечать за свое поведение в Харьюском уездном суде. Согласно постановлению суда, в качестве наказания ему придется провести 10 дней в арестном доме, а в качестве дополнительного наказания его лишат водительских прав на 8 месяцев.

Полиция напоминает, что если водителя с первичными водительскими правами в качестве наказания лишат прав, то его первичные водительские права признаются недействительными.

Такому нерадивому водителю придется проходить дополнительные курсы по вождению, а также заново сдавать экзамены по теории и практики в Департаменте шоссейных дорог. В случае успешной сдачи водителю придется снова два года ездить с "зеленым листом".