04.07.2020, 15:52

ВИДЕО | Очередной гонщик! За скорость в 183 км/ч 19-летнему парню придется распрощаться с правами и провести 10 дней в арестном доме

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Вечером 2 июля полицейские остановили автомобиль, который разогнался до 183 км/ч. Выяснилось, что за рулем был 19-летний молодой человек с "зеленым листом", то есть с первичными водительскими правами. Он превысил допустимую скорость как минимум на 87 км/ч.

Молодому человеку пришлось отвечать за свое поведение в Харьюском уездном суде. Согласно постановлению суда, в качестве наказания ему придется провести 10 дней в арестном доме, а в качестве дополнительного наказания его лишат водительских прав на 8 месяцев.

Полиция напоминает, что если водителя с первичными водительскими правами в качестве наказания лишат прав, то его первичные водительские права признаются недействительными.

Такому нерадивому водителю придется проходить дополнительные курсы по вождению, а также заново сдавать экзамены по теории и практики в Департаменте шоссейных дорог. В случае успешной сдачи водителю придется снова два года ездить с "зеленым листом".

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