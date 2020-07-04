04.07.2020, 15:52
ВИДЕО | Очередной гонщик! За скорость в 183 км/ч 19-летнему парню придется распрощаться с правами и провести 10 дней в арестном доме
Вечером 2 июля полицейские остановили автомобиль, который разогнался до 183 км/ч. Выяснилось, что за рулем был 19-летний молодой человек с "зеленым листом", то есть с первичными водительскими правами. Он превысил допустимую скорость как минимум на 87 км/ч.
Молодому человеку пришлось отвечать за свое поведение в Харьюском уездном суде. Согласно постановлению суда, в качестве наказания ему придется провести 10 дней в арестном доме, а в качестве дополнительного наказания его лишат водительских прав на 8 месяцев.
Полиция напоминает, что если водителя с первичными водительскими правами в качестве наказания лишат прав, то его первичные водительские права признаются недействительными.
Такому нерадивому водителю придется проходить дополнительные курсы по вождению, а также заново сдавать экзамены по теории и практики в Департаменте шоссейных дорог. В случае успешной сдачи водителю придется снова два года ездить с "зеленым листом".
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