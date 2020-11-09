09.11.2020, 12:46
ВИДЕО | Очень опасно! Из микроавтобуса на повороте вылетела тележка
В прошлый понедельник сотрудники центра надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны запечатлели, как из микроавтобуса из-за плохо закрытой двери на повороте выпала гидравлическая тележка.
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