ВИДЕО | Обвиняемому в убийстве и изнасиловании пожилой женщины вынесен приговор

В феврале на севере Пярнумаа в деревне Паллика нашли тело 61-летней Мильви. Через несколько часов полиция задержала подозреваемого в убийстве 26-летнего Яана Лепла.

Согласно обвинительному заключению, Яан убил Мильви мучительным способом. Вдобавок 27-летний Лепла изнасиловал 61-летнюю Милви.

"Труп женщины с признаками насилия был найден в перелеске недалеко от ее места жительства", — писал Delfi 13 февраля. "По предварительной информации, мужчина и женщина знали друг друга и накануне вечером у женщины дома совместно распивали алкоголь. Каков был дальнейший ход событий и что привело к таким трагическим последствиям предстоит выяснить в ходе расследования возбужденного уголовного дела", — сказал начальник Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт.

Местные рассказали, что Мильви действительно выпивала, но жила нормально. Долгов у нее было и не производила впечатление человека, нуждающегося в помощи. Мужчина переехал в деревню совсем недавно.

В интересах потерпевшего суд рассматривал дело в закрытом заседании. Обвиняемый признал свою вину. Хотя защитник подсудимого настаивал, что убийство не было совершено мучительным способом, суд нашел, что предъявленные обвинения были полностью подтверждены доказательствами.

Осужденный должен будет оплатить судебные расходы, помощь адвоката и расходы на экспертизу в размере 13 210,60 евро. Суд удовлетворил и гражданский иск потерпевшего в размере 1440,81 евро в покрытие материального ущерба и 2500 евро в покрытие нематериального ущерба.

Приговор не вошел в силу. В то же время все стороны процесса отказались от обжалования приговора.