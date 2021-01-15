15.01.2021, 07:40

ВИДЕО | Обгон чуть не завершился лобовым столкновением


EST

Читатель прислал видео опасной ситуации на дороге в районе Рынгу в Южной Эстонии.

В нескольких километрах он Рынгу он увидел приближающийся грузовик, из-за которого совершенно неожиданно появился легковой автомобиль, пожелавший совершить обгон. К счастью, всем транспортным средствам хватило на дороге места и худшего на этот раз не произошло.

Смотрите видео!

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