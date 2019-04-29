29.04.2019, 15:42

ВИДЕО: Новоиспеченного министра Куузика подозревают в насилии. Ратас вызвал его на ковер. Министр все отрицает

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Marti Kuusik videointervjuu 29.04.2019
Marti Kuusik videointervjuu 29.04.2019Foto: Andres Putting

Новоиспеченный министр внешней торговли и ИТ Марти Куузик сегодня в 12 часов пришел в Дом Стенбока на ковер к Юри Ратасу.

По словам премьера, в четверг он узнал, что Куузика обвиняют в насилии в близких отношениях. ”Всяческие подозрения по части насилия в близких отношений — очень серьезны, тут — нулевая толерантность. Потому я попросил проверить данные утверждения соответствующие органы правопорядка. Как мне известно, полиция не получала никаких жалоб по части Куузика, никаких дел не заведено”, — добавил Ратас.

”Сегодня я встретился с Марти Куузиком, а также с Мартом и Мартином Хельме. Марти Куузик заверил, что все эти обвинения безосновательны. Конечно, он должен все это отрицать и в открытую”, — поведал премьер.

Журналистам нашего издания стали известны некоторые подробности частной жизни Марти Куузика. Несколько людей, знакомых с его семьей, утверждают, что Куузик избивал свою бывшую супругу.

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