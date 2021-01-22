ВИДЕО | Ночью в районе Юлемисте разъезжал BMW, из которого палили в воздух

"Полиция отреагировала на это сообщение со всей серьезностью и большими силами, и уже через пару минут на парковке у торгового центра Юлемисте этой машине дали знак остановиться", — рассказал Delfi руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Райнис Синикас.

"В момент остановки в машине находились четыре человека. В ходе осмотра автомобиля в BMW нашли три предмета, похожих на оружие. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка".

Синикас отметил, что непозволительна демонстрация любого похожего на оружие предмета в общественном пространстве, размахивание им и особенно стрельба.

"Поскольку со стороны и полицейским, и посторонним людям очень трудно отличить огнестрельное оружие от пневматического, то при виде похожего на оружие предмета или звуках стрельбы у людей возникает вполне понятный страх", — пояснил он.

"Таким бездумным поведением правонарушители ставят в опасность и самих себя, так как всё может закончится тем, что полиция будет вынуждена для быстрой ликвидации опасной ситуации применить свое табельное оружие".