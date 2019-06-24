24.06.2019, 14:03

ВИДЕО | Ночью в Пылтсамаа открытым пламенем полыхал жилой дом


rus.delfi.ee
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В 2:51 Центр тревоги получил вызов в деревню Мялликвере в волости Пылтсамаа, где горел жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, здание полыхало открытым пламенем.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Этот дом стоял пустым уже несколько лет.

Пожар был потушен к половине шестого утра.

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