24.06.2019, 14:03
ВИДЕО | Ночью в Пылтсамаа открытым пламенем полыхал жилой дом
В 2:51 Центр тревоги получил вызов в деревню Мялликвере в волости Пылтсамаа, где горел жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, здание полыхало открытым пламенем.
В 2:51 Центр тревоги получил вызов в деревню Мялликвере в волости Пылтсамаа, где горел жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, здание полыхало открытым пламенем.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. Этот дом стоял пустым уже несколько лет.
Пожар был потушен к половине шестого утра.
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