09.12.2020, 09:01

ВИДЕО | Ночью в Ляэнемаа сгорело хозяйственное строение


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Сегодня ночью открытым огнем горела пристройка к жилому дому в одном из сел Ляэнемаа. Читатель Delfi поделился с порталом видеозаписью пожара.

Как сообщает Спасательный департамент, вызов на возгорание поступил в 1.20. Горела пристройка жилого дома, где находились газовый баллон и мотоцикл.

По прибытии на место, пожарные обнаружили, что крыша строения уже была уничтожена огнем. От пристройки осталась лишь ее каменная часть.

Никто в инциденте не пострадал.

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