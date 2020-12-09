09.12.2020, 09:01
ВИДЕО | Ночью в Ляэнемаа сгорело хозяйственное строение
Сегодня ночью открытым огнем горела пристройка к жилому дому в одном из сел Ляэнемаа. Читатель Delfi поделился с порталом видеозаписью пожара.
Сегодня ночью открытым огнем горела пристройка к жилому дому в одном из сел Ляэнемаа. Читатель Delfi поделился с порталом видеозаписью пожара.
Как сообщает Спасательный департамент, вызов на возгорание поступил в 1.20. Горела пристройка жилого дома, где находились газовый баллон и мотоцикл.
По прибытии на место, пожарные обнаружили, что крыша строения уже была уничтожена огнем. От пристройки осталась лишь ее каменная часть.
Никто в инциденте не пострадал.
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