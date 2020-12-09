ВИДЕО | Ночью в Ляэнемаа сгорело хозяйственное строение

Как сообщает Спасательный департамент, вызов на возгорание поступил в 1.20. Горела пристройка жилого дома, где находились газовый баллон и мотоцикл.

По прибытии на место, пожарные обнаружили, что крыша строения уже была уничтожена огнем. От пристройки осталась лишь ее каменная часть.

Никто в инциденте не пострадал.