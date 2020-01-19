ВИДЕО | Ночной пожар в социальном доме Кохтла-Ярве унес жизнь человека
Сегодня ночью, в 2.11, в Центр тревоги сообщили о пожаре в социальном доме в Кохтла-Ярве на улице Ярвекюла.
Сегодня ночью, в 2.11, в Центр тревоги сообщили о пожаре в социальном доме в Кохтла-Ярве на улице Ярвекюла.
Согласно поступившей информации, в доме находилось много людей и возникла паника. Сообщалось, что в комнате на третьем этаже, где произошел пожар, находится шесть человек.
Прибывшим на место пожарным пришлось для проникновение в здание разбить окно. Коридор был задымлен, охранника не было. На третьем этаже в правом крыле дома открытым пламенем горела комната. Спасатели вынесли из нее двоих пострадавших и передали их медикам скорой помощи.
С помощью полиции были эвакуированы люди с первого и второго этажа. Всего было эвакуировано 23 человека, в том числе и пострадавшие. Эвакуированные были размещены в Кохтла-Ярвеском детском доме. В больницу отправили двух пострадавших. Один из них скончался по пути в больницу.
В 3.08 пожар был локализован.
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