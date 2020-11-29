ВИДЕО | Ночное ДТП в Таллинне: тяжело пострадали оба водителя и женщина-пассажир

В субботу, 28 ноября, в 23.45 в столичном районе Ласнамяэ на перекрестке Петербургского шоссе и Смуули теэ произошло ДТП с участием двух машин.

Автомобиль Volvo XC70, за рулем которого находился 39-летний мужчина, врезался в ехавший по главной дороге Audi A6, которым управлял 59-летний мужчина.

Оба водителя, а также 42-летняя женщина, находившаяся в Audi, доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу, передает полиция.

Сообщается также, что за сутки стражи порядка задержали 26 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения и двух водителей, пребывавших под воздействием наркотиков.