ВИДЕО | Ночная авария на пустых таллиннских улицах: Peugeot не уступил дорогу такси, клиентку доставили в больницу

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, сегодня ночью около половины четвертого Центр тревоги получил сообщение, что на перекрестке Тоомпуйестеэ и Каарли пуйестеэ столкнулись два автомобиля.

По первоначальным данным, авария произошла, когда двигавшийся по Тоомпуйестеэ автомобиль Peugeot не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге и пересекавшему перекресток Nissan.

Nissan был такси, находившаяся в котором в качестве пассажира 56-летняя женщина пострадала и была доставлена в больницу. Водители обоих автомобилей были трезвы, и находившиеся в машинах были пристегнуты ремнями безопасности. В момент ДТП на светофоре мигал желтый свет и перекресток регулировали дорожные знаки. Более точные обстоятельства аварии выясняются.