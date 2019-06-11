ВИДЕО | Ночная авария на пустых таллиннских улицах: Peugeot не уступил дорогу такси, клиентку доставили в больницу
Сегодня в 3:26 в Таллинне на улице Луйзе произошла авария — столкнулись два автомобиля. К счастью, все остались живы.
Сегодня в 3:26 в Таллинне на улице Луйзе произошла авария — столкнулись два автомобиля. К счастью, все остались живы.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, сегодня ночью около половины четвертого Центр тревоги получил сообщение, что на перекрестке Тоомпуйестеэ и Каарли пуйестеэ столкнулись два автомобиля.
По первоначальным данным, авария произошла, когда двигавшийся по Тоомпуйестеэ автомобиль Peugeot не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге и пересекавшему перекресток Nissan.
Nissan был такси, находившаяся в котором в качестве пассажира 56-летняя женщина пострадала и была доставлена в больницу. Водители обоих автомобилей были трезвы, и находившиеся в машинах были пристегнуты ремнями безопасности. В момент ДТП на светофоре мигал желтый свет и перекресток регулировали дорожные знаки. Более точные обстоятельства аварии выясняются.
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