ВИДЕО | Нетерпеливый водитель чудом избежал столкновения с поездом

Выходка водителя привела к тому, что поезду пришлось экстренно затормозить, сам же автомобиль еле-еле проскочил перед поездом.

2 ноября вступило в силу решение суда, согласно которому этот водитель еще долгое время не сможет сесть за руль автомобиля.