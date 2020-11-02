02.11.2020, 15:12

ВИДЕО | Нетерпеливый водитель чудом избежал столкновения с поездом

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ВИДЕО | Нетерпеливый водитель чудом избежал столкновения с поездом
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Летом один водитель посчитал, что правила пересечения железнодорожных путей на него не распространяются. В итоге он решил проехать вперед, несмотря на опущенный шлагбаум, и чудом избежал столкновения с поездом.

Выходка водителя привела к тому, что поезду пришлось экстренно затормозить, сам же автомобиль еле-еле проскочил перед поездом.

2 ноября вступило в силу решение суда, согласно которому этот водитель еще долгое время не сможет сесть за руль автомобиля.

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