10.12.2019, 11:23
ВИДЕО | Неспокойный вечер на заправке Olerex: полицейские скрутили вооруженного ножом мужчину
В понедельник вечером на заправке Olerex в Харку можно было наблюдать сцену, достойную кинофильма. В заправку ворвался мужчина с ножом, напал на продавца и портил вещи. Дебошир уже добрался до кассы, когда прибывшие на вызов полицейские повалили его на землю и скрутили.
Об инциденте поступило сообщение в полшестого вечера. Нападавшим оказался 30-летний мужчина, который по прибытии полиции стоял за кассой и держал в руке нож.
Мужчина отреагировал на приказ бросить нож на землю, но не стал выходить из-за кассы. Так как его внимание было направлено лишь на одного полицейского, второму полицейском удалось скрутить мужчину.
Мужчину доставили под надзор врачей. Во время инцидента никто серьезно не пострадал.
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