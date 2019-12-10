ВИДЕО | Неспокойный вечер на заправке Olerex: полицейские скрутили вооруженного ножом мужчину

Об инциденте поступило сообщение в полшестого вечера. Нападавшим оказался 30-летний мужчина, который по прибытии полиции стоял за кассой и держал в руке нож.

Мужчина отреагировал на приказ бросить нож на землю, но не стал выходить из-за кассы. Так как его внимание было направлено лишь на одного полицейского, второму полицейском удалось скрутить мужчину.

Мужчину доставили под надзор врачей. Во время инцидента никто серьезно не пострадал.