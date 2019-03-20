ВИДЕО: Нерадивый рыболов своим гуляньем по льду Харку спровоцировал масштабную спасательную операцию

Вчера к инспекторам МуПо близ озера Харку обратился человек, который на толком льду увидел рыбака. С понедельника выход на водоемы запрещен, лед на озере — тонкий, и у сообщившего возникло подозрение, что рыбак может быть в опасности.

Если ехать по Палдиски маантеэ, действительно на льду можно было видеть человека, но оттуда из-за зарослей было не подобраться, поэтому сотрудникам служб пришлось ехать дальше. Однако к этому времени человека уже не было видно.

Существовала опасность, что мужчина за этот промежуток времени мог провалиться под лед. Потому инспектор МуПо принял решение вызвать спасателей, полицию и скорую. Увы, и по прибытии сотрудников всех ведомств человек найти не удалось.

Можно, однако, предположить, что при виде мигалок рыбак тихонько ушел, и с ним все в порядке.

Выход на лед запрещен с 18 марта.