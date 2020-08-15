ВИДЕО: Недалеко от таллиннского порта автомобиль сбил пешехода

Читатель RusDelfi прислал в редакцию видео аварии, которая произошла сегодня ночью на Мере пст в Таллинне.
Как подтвердили RusDelfi в полиции, авария произошла в 00:10.
По имеющимся данным, автомобиль Lexus сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
Прибывшие на место медики доставили пострадавшего в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Отмечается, что водитель автомобиля был трезв и имеет права соответствующей категории.
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