ВИДЕО | Направленная на улицу Теллискиви камера наружного наблюдения ночью как назло не работала

Представитель Rettum сказал, что сегодня утром они включили камеру. Он признал, что если бы камера ночью работала, то запись с нее стала бы для полиции огромным подспорьем.

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Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Пострадавших доставили в больницу, один из них — 32-летний мужчина — скончался от полученных травм. Второй мужчина находится в тяжелом состоянии. Идет масштабная спецоперация по задержанию стрелявшего, улица Теллискиви перекрыта.