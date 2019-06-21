21.06.2019, 11:51

ВИДЕО | Направленная на улицу Теллискиви камера наружного наблюдения ночью как назло не работала

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rus.delfi.ee
EST 11

Камера наружного наблюдения шиномонтажной мастерской Rettum направлены прямо на улицу Теллискиви, по которой, скорее всего, передвигался преступник, открывший стрельбу по таксистам, однако сегодня ночью она как назло не работала.

Представитель Rettum сказал, что сегодня утром они включили камеру. Он признал, что если бы камера ночью работала, то запись с нее стала бы для полиции огромным подспорьем.

Смотрите видео и судите сами!

Сегодня около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне, на улице Теллискиви выстрелили в двух таксистов. Пострадавших доставили в больницу, один из них — 32-летний мужчина — скончался от полученных травм. Второй мужчина находится в тяжелом состоянии. Идет масштабная спецоперация по задержанию стрелявшего, улица Теллискиви перекрыта.

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