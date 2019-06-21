ВИДЕО | Направленная на улицу Теллискиви камера наружного наблюдения ночью как назло не работала(14)
Камера наружного наблюдения шиномонтажной мастерской Rettum направлены прямо на улицу Теллискиви, по которой, скорее всего, передвигался преступник, открывший стрельбу по таксистам, однако сегодня ночью она как назло не работала.
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