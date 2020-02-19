ВИДЕО | Наехавшему на полицейских мужчине светит очень серьезная статья

Напомним, что в ходе задержания предполагаемый преступник наехал на автомобиле на 24-летнего сотрудника полиции, причинив ему серьезные повреждения, а 30-летний полицейский получил повреждения ступни. Скорая помощь доставила обоих полицейских в больницу, угрозы для жизни нет.

Префект Пыхьяской префектуры Кристьян Яани заверил, что хотя полицейский, получивший тяжкие повреждения, находится в больнице, после выздоровления он не намерен переходить на кабинетную работу, а продолжит нести обычную службу.

Как уже сообщалось, Opel скрылся с места происшествия, автомобиль был найден примерно в 11 часов в Маарду. 25-летний мужчина, управлявший автомобилем, пришел в 11.30 в Ида-Харьюское отделение полиции и был задержан. Мужчина ранее неоднократно наказывался в административном порядке за нарушения закона о дорожном движении.

"Попытки нападения на полицейских при исполнении служебных обязанностей происходят в среднем один раз в неделю, но происшествия с такими тяжкими последствиями случаются редко", – сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани.

"Полицейские обеспечивают безопасность ценой своей жизни и здоровья, я желаю коллегам быстрого выздоровления!"