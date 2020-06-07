07.06.2020, 21:51

ВИДЕО: На Ярвевана теэ автомобиль BMW совершает смертельно опасный маневр

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Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как автомобиль BMW X5 совершает опасный обгон по правой обочине.

Инцидент произошел в 20:43 (часы на видеорегистраторе отстают на час) 5 июня на Ярвевана теэ в Таллинне.

По данным регистра дорожного движения, речь идет об автомобиле 2014 года, который был взят на учет в Эстонии три года назад. Транспортное средство имеет действующий техосмотр.

Смотрите видео!

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