ВИДЕО: На Ярвевана теэ автомобиль BMW совершает смертельно опасный маневр

Читатель Delfi прислал в редакцию видео, на котором видно, как автомобиль BMW X5 совершает опасный обгон по правой обочине.
Инцидент произошел в 20:43 (часы на видеорегистраторе отстают на час) 5 июня на Ярвевана теэ в Таллинне.
По данным регистра дорожного движения, речь идет об автомобиле 2014 года, который был взят на учет в Эстонии три года назад. Транспортное средство имеет действующий техосмотр.
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