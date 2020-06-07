ВИДЕО: На Ярвевана теэ автомобиль BMW совершает смертельно опасный маневр

Инцидент произошел в 20:43 (часы на видеорегистраторе отстают на час) 5 июня на Ярвевана теэ в Таллинне.

По данным регистра дорожного движения, речь идет об автомобиле 2014 года, который был взят на учет в Эстонии три года назад. Транспортное средство имеет действующий техосмотр.

Смотрите видео!