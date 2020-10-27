ВИДЕО | На выходных в Таллинне из окна большого дома выпрыгнул мужчина, но выжил. Через полдня в соседнем подъезде человек разбился насмерть

В субботу в 11 часов полиция получила вызов в центр столицы, в дом на Нарвском шоссе, откуда из окна третьего этажа выпрыгнул 41-летний мужчина. Скорая помощь доставила его в больницу.

Буквально полдня спустя похожий инцидент случился в соседнем подъезде того же дома. В ночь на воскресенье в половину четвертого туда вызвали полицию в связи с тем, что с восьмого этажа упал мужчина. 29-летний молодой человек свалился с балкона и погиб на месте происшествия. Так как мужчина упал в то место, куда подход был затруднен, на место прибыли и спасатели, которые помогли медикам скорой помощи и полицейским добраться к трупу на крышу пристройки.

По предварительным данным, мужчина сидел на краю балкона, хотя его товарищи неоднократно просили его отойти от края. К несчастью, мужчина потерял равновесие и упал.

Руководящий сотрудник Кесклиннаского отделения полиции Алексей Ветлев уточнил: по словам друзей погибшего, тот был пьян и не прислушался к совету друзей отойти и не сидеть на краю.

"Вместо того, чтобы прислушаться к советам, он даже стал раскачиваться на краю и, к сожалению, сорвался. Безрассудное поведение прервало жизненный путь молодого человека", — констатировал Ветлев.

"Поведение человека в алкогольном опьянении может быть непредсказуемым, поэтому следует избегать ситуаций, которые могут печально закончиться. К сожалению, здесь не помогли и призывы более ответственных друзей. Выражаем соболезнования близким и друзьям погибшего", — сказал полицейский.