10.09.2019, 20:39
ВИДЕО | На волоске от гибели: столкновение внедорожника BMW и мотоциклиста в Тарту(1)
Во вторник днем в центре Тарту на улице Туру произошло ДТП, в котором столкнулись внедорожник и мотоциклист.
Во вторник днем в центре Тарту на улице Туру произошло ДТП, в котором столкнулись внедорожник и мотоциклист.
"По имеющимся данным, водитель BMW совершал левый поворот и не видел двигавшийся мотоцикл. В результате произошло столкновение", - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина.
В аварии пострадал мотоциклист, которого увезли для осмотра в больницу.
Оба водителя были трезвыми.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Ученых из США заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Кожамбердиев: Профессиональный бокс в РК стремительно развивается
Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику — СМИ
За аферу в 4 млн долларов США волжанина лишили свободы