10.09.2019, 20:39

ВИДЕО | На волоске от гибели: столкновение внедорожника BMW и мотоциклиста в Тарту

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rus.delfi.ee
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Во вторник днем в центре Тарту на улице Туру произошло ДТП, в котором столкнулись внедорожник и мотоциклист.

"По имеющимся данным, водитель BMW совершал левый поворот и не видел двигавшийся мотоцикл. В результате произошло столкновение", - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина.

В аварии пострадал мотоциклист, которого увезли для осмотра в больницу.

Оба водителя были трезвыми.

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