10.09.2019, 20:39
ВИДЕО | На волоске от гибели: столкновение внедорожника BMW и мотоциклиста в Тарту(1)
Во вторник днем в центре Тарту на улице Туру произошло ДТП, в котором столкнулись внедорожник и мотоциклист.
Во вторник днем в центре Тарту на улице Туру произошло ДТП, в котором столкнулись внедорожник и мотоциклист.
"По имеющимся данным, водитель BMW совершал левый поворот и не видел двигавшийся мотоцикл. В результате произошло столкновение", - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина.
В аварии пострадал мотоциклист, которого увезли для осмотра в больницу.
Оба водителя были трезвыми.
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