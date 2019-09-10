ВИДЕО | На волоске от гибели: столкновение внедорожника BMW и мотоциклиста в Тарту

"По имеющимся данным, водитель BMW совершал левый поворот и не видел двигавшийся мотоцикл. В результате произошло столкновение", - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристина Костина.

В аварии пострадал мотоциклист, которого увезли для осмотра в больницу.

Оба водителя были трезвыми.